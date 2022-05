Eurovision 2022, Zelensky invita a votare l’Ucraina con un video (Di sabato 14 maggio 2022) Volodymyr Zelensky ha mandato un video messaggio per invitare il pubblico a sostenere l’Ucraina all’Eurovision Song Contest. “A breve nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota la Kalush Orchestra“, le parole del presidente Ucraino su Telegram. E Zelensky ha anche ricordato il numero per votare: “Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l’Ucraina!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????????? ?????????? (@zelenskiy official) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Volodymyrha mandato unmessaggio perre il pubblico a sostenereall’Song Contest. “A breve nella finale dell’, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota la Kalush Orchestra“, le parole del presidente Ucraino su Telegram. Eha anche ricordato il numero per: “Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????????? ?????????? (@zelenskiy official) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

