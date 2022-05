Entry list Roland Garros femminile 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di sabato 14 maggio 2022) L’Entry list del Roland Garros femminile 2022, secondo Slam che caratterizzerà la stagione tennistica in corso. presenti Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, Paula Badosa, Aryna Sabalenka e Maria Sakkari, prime 5 teste di serie del torneo transalpino. Quattro invece le tenniste azzurre nel tabellone principale, vale a dire Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Di seguito tutte le partecipanti della prova Slam parigina. Entry list 1 Iga Swiatek 1 2 Barbora Krejcikova 2 3 Paula Badosa 3 4 Aryna Sabalenka 4 5 Maria Sakkari 5 6 Anett Kontaveit 6 7 Karolina Pliskova 7 8 Danielle Collins 8 9 Ons Jabeur 9 10 Garbiñe Muguruza 10 11 Jelena Ostapenko 11 12 Emma Raducanu 12 13 Belinda Bencic 13 14 ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) L’del, secondo Slam che caratterizzerà la stagione tennistica in corso.Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, Paula Badosa, Aryna Sabalenka e Maria Sakkari, prime 5 teste di serie del torneo transalpino. Quattro invece le tenniste azzurre nel tabellone principale, vale a dire Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Di seguito tutte ledella prova Slam parigina.1 Iga Swiatek 1 2 Barbora Krejcikova 2 3 Paula Badosa 3 4 Aryna Sabalenka 4 5 Maria Sakkari 5 6 Anett Kontaveit 6 7 Karolina Pliskova 7 8 Danielle Collins 8 9 Ons Jabeur 9 10 Garbiñe Muguruza 10 11 Jelena Ostapenko 11 12 Emma Raducanu 12 13 Belinda Bencic 13 14 ...

Advertising

zazoomblog : Entry list Roland Garros 2022 maschile: assente Federer sei italiani al via - #Entry #Roland #Garros #maschile: - fxIsegxd : @__uresogolden l'entry list del queen's non è ancora uscita, penso si iscriverà visto che difende il titolo - JeuxCaselli : RT @F1inGenerale_: #IGTC | 12 ore di #Bathurst - Anteprima, Entry List e Orari #B12hr #F1inGenerale - tenis_fm : Entry list #ATP250 #OpenParc #Lyon que se disputa del 15 al 21 de mayo. Out: ???? #Musetti ???? #Goffin In: ????#Kwon ????… - ilcirotano : Premier Padel, Major di Roma: ecco l'entry list. Quante stelle al Foro Italico - -