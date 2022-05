Elisabetta Franchi condannata | condotta anti sindacale per l' imprenditrice al centro delle polemiche

Advertising

fattoquotidiano : Elisabetta Franchi, il giudice del Lavoro: “Condotta illegittima e antisindacale” nell’azienda Betty Blue - repubblica : Elisabetta Franchi condannata per condotta anti-sindacale verso le lavoratrici [di Eleonora Capelli] - fanpage : L'azienda di #elisabettafranchi è stata condannata per comportamento antisindacale - angela_massi : RT @NicolaMelloni: Ma pensa la sorpresa. La signora #bettafranchi che vuole i suoi dipendenti al suo servizio h24 voleva imporre straordina… - vluccio : RT @NicolaMelloni: Ma pensa la sorpresa. La signora #bettafranchi che vuole i suoi dipendenti al suo servizio h24 voleva imporre straordina… -

condannata. L'imprenditrice di moda al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni sulla modalità di assunzione di donne nei quadri dirigenziali, ha ricevuto una condanna dal ...Le polemiche per il suo intervento sul ruolo delle donne nella sua azienda non è ancora finito, ma persi apre un nuovo fronte. La stilista ha perso la causa intentata contro la sua azienda, la Betty Blue , venendo condannata dal tribunale del lavoro di Bologna per comportamento ...FOGGIA, 14/05/2022 - (agenzia DIRE) Non solo parole ‘avventate’. Ora anche i fatti condannano Elisabetta Franchi, ...L'imprenditrice del settore wedding, da marzo chiamata da Giancarlo Giorgetti a guidare il "Comitato imprese Donna" del ministero della Sviluppo economico, dice che le donne devono mutuare dagli uomin ...