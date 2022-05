Elezioni, scaduti i termini per la presentazione delle liste: in Campania 89 cittadine comuni al voto (Di sabato 14 maggio 2022) Il termine e’ scaduto a mezzogiorno e le liste per le prossime amministrative del 12 giugno sono state presentate anche in Campania. Dovranno passare ora il vaglio della commissione elettorale che ne verifichi la validita’. Nella regione sono chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco 89 comuni, ma soltanto Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant’Antimo, Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Agropoli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore in provincia di Salerno; Capua e Mondragone in provincia di Caserta andranno a un eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno prossimo, perche’ superano la soglia dei 15mila abitanti. Nel Napoletano si vota anche a Barano d’Ischia, Casamarciano, Lettere, Pimonte, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano e a Sant’Antimo si torna a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) Il termine e’ scaduto a mezzogiorno e leper le prossime amministrative del 12 giugno sono state presentate anche in. Dovranno passare ora il vaglio della commissione elettorale che ne verifichi la validita’. Nella regione sono chiamati alper il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco 89, ma soltanto Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant’Antimo, Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Agropoli, Mercato San Severino, Nocera Inferiore in provincia di Salerno; Capua e Mondragone in provincia di Caserta andranno a un eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno prossimo, perche’ superano la soglia dei 15mila abitanti. Nel Napoletano si vota anche a Barano d’Ischia, Casamarciano, Lettere, Pimonte, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano e a Sant’Antimo si torna a ...

