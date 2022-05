Dopo Sky anche Amazon guarda ai diritti della Serie A

(Di sabato 14 maggio 2022) Tornano d’attualità iTVA conFa sempre discutere il tema deiTVA a totale esclusiva di DAZN che però non riesce ancora a garantire un servizio qualitativamente buono. Per questo si era parlato di un possibile sub-appalto a Sky, mentre oggi Verità & Affari, parla di un interessamentoda parte di. “e Vodafone starebbero valutando la situazione e potrebbero presto entrare in trattativa con la piattaforma di Blavatnik per itvA”.Prime Video“Le discussioni sono comunque legate alle trattative con Tim sul tema “sconto” riguardo 340 milioni annui ...

Motogp Francia: orari tv di Le Mans. Direttae differita Tv8 Le Mans (Francia), 14 maggio 2022 - Qualifiche in diretta alle 14.10 a Le Mans ...alcuni problemi nella giornata di oggi, trova l'...Udinese senza ambizioni di classifica, mentre lo Spezia cerca almeno un pareggioquattro ... In tv: diretta dalle 20.45 su Dazn eSport. Diretta. Una squadra, stasera la docu-serie sull'Italia del tennis dal 1976 al 1980 Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno ... Scavalcata in classifica dalla Lazio. Il Venezia, dopo il 4-3 sul Bologna, e' a -6 dalla salvezza. Ha vinto3-2 all'andata. I ...Inizia un nuovo viaggio da Nord a Sud dell’Italia per l’iconico van dai vetri oscurati dello chef Alessandro Borghese, pronto a mettersi alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazion ...