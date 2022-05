DIRETTA MotoGP, GP Le Mans 2022 LIVE: semaforo verde per la FP3! Bagnaia e Bastianini cercano conferme (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 La FP3 è partita subito forse, Marc Marquez scende a 1:31.965 e inizia a insidiare i tempi di ieri, poi Miller secondo a 88 millesimi, terzo Quartararo a 185 poi Nakagami e Bagnaia quinto a 264 10.05 Francesco Bagnaia si porta in scia a Marc Marquez in 1:32.342 a 89 millesimi, terzo Joan Mir a 762, poi Quartararo, Miller, Bezzecchi e Rins settimo a 457. 10.04 Fabio Quartararo chiude un giro in 1:32.590 e sale in vetta alla FP3, ma Marc Marquez lo scalza subito in 1:32.253 con 337 millesimi di vantaggio 10.03 Balzo in avanti delle Suzuki con Joan Mir terzo a 178 millesimi da Miller, quarto Alex Rins a 251 10.02 Marco Bezzecchi spinge subito e vola in 1:32.644, Jack Miller lo supera in 1:32.627, poi Nakagami in 1:32.923 a 296 millesimi 10.01 Prende la vetta Alex Rins in ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.06 La FP3 è partita subito forse, Marc Marquez scende a 1:31.965 e inizia a insidiare i tempi di ieri, poi Miller secondo a 88 millesimi, terzo Quartararo a 185 poi Nakagami equinto a 264 10.05 Francescosi porta in scia a Marc Marquez in 1:32.342 a 89 millesimi, terzo Joan Mir a 762, poi Quartararo, Miller, Bezzecchi e Rins settimo a 457. 10.04 Fabio Quartararo chiude un giro in 1:32.590 e sale in vetta alla FP3, ma Marc Marquez lo scalza subito in 1:32.253 con 337 millesimi di vantaggio 10.03 Balzo in avanti delle Suzuki con Joan Mir terzo a 178 millesimi da Miller, quarto Alex Rins a 251 10.02 Marco Bezzecchi spinge subito e vola in 1:32.644, Jack Miller lo supera in 1:32.627, poi Nakagami in 1:32.923 a 296 millesimi 10.01 Prende la vetta Alex Rins in ...

