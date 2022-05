DIRETTA Giro d’Italia 2022, Napoli-Napoli LIVE: Martin, Van der Poel e Girmay in fuga, c’ anche Ulissi. Gruppo a 2? (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 15.02 Ricordiamo i nomi dei 21 fuggitivi: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wout Poels e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani Csf Faizanè), Guillaume Martin (Cofidis), Simone Ravanelli ed Edoardo Zardini (Drone Hopper Androni), Samuele Rivi e Mirco Maestri (Eolo Kometa), Biniam Ghirmay (Intermarché Wanty Gobert), Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Jorge Arcas (Movistar), Mauro Schmid (QuickStep), Mattias Jensen (Trek Segafredo), Diego Ulissi (UAE), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix). 14.59 La pendenza media del Monte di Procida, lungo 1,8 ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.02 Ricordiamo i nomi dei 21 fuggitivi: Andrea Vendrame e Lilian Calmejane (Ag2r Citroen), Fabio Felline e Harold Tejada (Astana), Wouts e Jasha Sutterlin (Bahrain Victorious), Davide Gabburo (Bardiani Csf Faizanè), Guillaume(Cofidis), Simone Ravanelli ed Edoardo Zardini (Drone Hopper Androni), Samuele Rivi e Mirco Maestri (Eolo Kometa), Biniam Ghirmay (Intermarché Wanty Gobert), Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Jorge Arcas (Movistar), Mauro Schmid (QuickStep), Mattias Jensen (Trek Segafredo), Diego(UAE), Mathieu Van der(Alpecin-Fenix). 14.59 La pendenza media del Monte di Procida, lungo 1,8 ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - Peppe_DiCostanz : RT @RaiNews: Partita l'ottava tappa del @giroditalia: il tracciato di #Napoli come omaggio a #Procida capitale della cultura. Segui la dire… - infoitinterno : Giro d'Italia 2022, DIRETTA LIVE 8^ tappa a Napoli: altimetria, orario tv e classifica generale - Meteo oggi 14 mag… - cicciopalu : Oggi tutto il mondo vedrà in diretta per 4 o 5 ore le mie 2 città: Napoli e Pozzuoli. Quanta bellezza. ???? Luoghi un… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: 21 corridori in fuga presenti Van der Poel Ulissi e Martin. Grupp… -