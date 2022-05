Descalzi Eni e Starace Enel con Cingolani | «Serve un tetto al prezzo del gas»

Leggi su open.online

(Di sabato 14 maggio 2022) «Siamo in economia di guerra, non più in economia di mercato. Le regole di pace, dove qualche operatore olandese si arricchisce suldel gas, non vanno più bene». Sono queste le parole del Ministro della Transizione Ecologica Robertosuleuropeo aldel gas, una misura che molti ritengono fondamentale per uscire dalla crisi energetica, i cui effetti si ripercuotono su tutta la filiera dei prezzi, incidendo sull’inflazione. «Il gas ha raggiunto prezzi folli, le imprese e le famiglie non ce la fanno. Domandiamoci quanto questo libero mercato stia funzionando. Occorre fare una riflessione, occorre un calmiere dei prezzi. Noi abbiamo proposto uno “european price cap”, che tagli i picchi dei prezzi del gas», ha detto il ministro.ha parlato dal convegno della Lega a ...