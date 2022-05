Circe alla Biennale Light Art di Mantova: l’amore e la guerra nell’inedita performance di Marilena Vita (Di sabato 14 maggio 2022) Mantova (MN). La luce è un’idea sociale alla Biennale Light Art di Mantova 2022. Nella splendida Casa di Andrea Mantegna, dal 27 maggio al 28 agosto, ventisei artisti di spessore internazionale si ispirano alla “ricerca contemporanea sulla Luce, tra Arte e Design”. Un confine sottile, questo, che permette di concepire fonti luminose e chiaroscuri come esperienze emotive e relazionali tra luoghi e persone. È una visione attualizzante, nella quale risulta profondamente significativa la performance “Circe. Amore e guerra” di Marilena Vita, inVitata al festival Mantovano curato da Vittorio Erlindo. Sabato 28 maggio alle ore 21.30 la poliedrica ed esuberante artista ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 14 maggio 2022)(MN). La luce è un’idea socialeArt di2022. Nella splendida Casa di Andrea Mantegna, dal 27 maggio al 28 agosto, ventisei artisti di spessore internazionale si ispirano“ricerca contemporanea sulla Luce, tra Arte e Design”. Un confine sottile, questo, che permette di concepire fonti luminose e chiaroscuri come esperienze emotive e relazionali tra luoghi e persone. È una visione attualizzante, nella quale risulta profondamente significativa la. Amore e” di, inta al festivalno curato da Vittorio Erlindo. Sabato 28 maggio alle ore 21.30 la poliedrica ed esuberante artista ...

Advertising

Inpressrg : #arte Circe alla Biennale light art Mantova: l’amore e la guerra nell’inedita #performance di @marilenavita. Il sit… - loonymoonyx : alla fine sto leggendo cemetery boys perché ho letto che circe manda in blocco - Io_Circe : RT @ProfCampagna: Ho l'impressione che una parte degli italiani ritenga una sfortuna appartenere alla parte dell'Europa LIBERATA dagli USA.… - Io_Circe : RT @_Barbara_04: (Io non lo so se sei felice, se hai trovato la tua serenità con... Con 'quella' ragazzina? Con la 'nobildonna' tornata all… - Io_Circe : RT @_Barbara_04: Mai banale. Ed è questo alla fine il piatto della bilancia che pesa di più. #PurtroppoPerMe #StronzoMaInteressante) -