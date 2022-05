Zuppa di Porro 13 maggio 2022

(Di venerdì 13 maggio 2022)di. C’è la guerra e l’allargamento della nata, ci rendiamo conto. Ma questa Storia dei 200 euro a luglio è uno scandalo. Il sole pubblica i dettagli, andrà a 31 milioni di italiani e tra questi a soli 400mila autonomi. Toc Toc Draghi, ma si rende conto che buttiamo nel cestino 6,5 miliardi per nulla. Il talk show e le spie e la consigliera di amministrazione della rai, tale Bria che ha un curriculum da nasa, ma non ha mai lavorato in una redazione in vita sua, fa la maestrina. Veneziani sugli alpini e il giorno buio delle cripto #rassegnastampa13L'articolo proviene da Nicola

Advertising

NicolaPorro : ?? La verità sulla visita di Draghi a Biden, le due guerre diverse di Usa e Ue e la fine del denaro facile. Questo e… - NicolaPorro : Zuppa di Porro - NicolaPorro : ?? Conte pronto a far saltare Draghi, De Benedetti contro Biden, #ElisabettaFranchi alla gogna. Questo e altro nella… - BabiZen13 : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro -

Nicola Porro

In tempi di guerra la propaganda è scontata. Sia da parte russa che ucraina. Ad aggiungere dettagli sulla situazione è il blog di Nicola. Nelladisi premette comunque che questa 'sarà 'buona', sarà 'giustificata', sarà 'in buona fede' Ma pur sempre di propaganda si tratta'. Il riferimento è ad alcune immagini e notizie circolate, ...SulladiDino Cofrancesco scrive: "Un leader politico della Prima Repubblica ha detto in un talk show televisivo che per fortuna la politica estera dell'Ottocento non è più quella nostra. Per ... Alpini, follia politicamente corretta sulle molestie L’attacco hacker russo, l’ammissione di Draghi sui pagamenti in rubli e la logica assurda di Gramellini su alpini e molestie. Questo e altro nella #zuppadiporro del 12 maggio 2022 ...Rassegna ragionata dal web su: Mario Draghi tra la linea Biden-Austin e quella Scholz-Macron sulla guerra in Ucraina, le battute poco sobrie di Giuliano Amato e molto altro ancora ...