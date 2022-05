Ultime Notizie – Gas Russia, Cremlino: “Una bufala notizia stop forniture a Finlandia” (Di venerdì 13 maggio 2022) La Russia non intende bloccare le forniture di gas alla Finlandia da oggi, ha reso noto il Cremlino, definendo la notizia una “bufala”. “Gazprom fornisce gas ad alcuni consumatori in Europa, inclusi Paesi della Nato. Queste Notizie sono probabilmente solo un’altra bufala giornalistica”, ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov. ”Ci vuole un accordo e un impeto politico” per ”liberarci dalla dipendenza del gas russo” ha detto il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell prima dell’avvio del vertice ministeriale dei G7 che si svolge a Weissenhaeuser Strand, in Germania. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Lanon intende bloccare ledi gas allada oggi, ha reso noto il, definendo launa “”. “Gazprom fornisce gas ad alcuni consumatori in Europa, inclusi Paesi della Nato. Questesono probabilmente solo un’altragiornalistica”, ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov. ”Ci vuole un accordo e un impeto politico” per ”liberarci dalla dipendenza del gas russo” ha detto il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrell prima dell’avvio del vertice ministeriale dei G7 che si svolge a Weissenhaeuser Strand, in Germania. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

