Advertising

sportli26181512 : Udinese-Spezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Udinese-Spezia è uno degli anticipi della 37ª… - Sebastiano73 : @AndreCardi @PepoTwitte @sehvabbe @thewhitefly_ @Gabbolo @Ergassia @DomenicoVulca95 @rugiada71 @M49liberorso… - CalcioPillole : Ecco la lista dei convocati di #ThiagoMotta per il match contro l' #Udinese, valido per la 37a di #SerieA. - Walker19025518 : @DONStePIOLI Sbaglio o anche voi avete perso con il Sassuolo? E con lo Spezia! Ed avete pareggiato con Bologna, Udi… - enzolampard : @AndreCardi @mastelli93 @realpeppons @Enzobruno9 @MMoretti24 @HyboriaLeague @FantaCons @RaffoSarnataro @Napolitanto… -

...00 Torino - Napoli 0 - 1 18:00 Sassuolo -1 - 1 20:45 Lazio - Sampdoria 2 - 0 CICLISMO - ...30- Atalanta 1 - 3 15:00 Venezia - Bologna 4 - 3 18:00 Salernitana - Cagliari 1 - 1 20:45 ...La lista dei calciatori convocati dal tecnico dello, Thiago Motta , in vista della trasferta della Dacia Arena contro l', valida per la 37esima giornata della Serie A 2021/2022. Oltre allo squalificato Bastoni, saranno assenti anche ...Il tecnico dell‘Udinese Gabriele Cioffi ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la sfida della Dacia Arena contro lo Spezia valida per la 37° giornata di Serie A. Nessun pareggio in tre ...Fuori gli infortunati Colley e Bastoni (che è anche squalificati), a cui si sono aggiunti anche Hristov e Zoet, per motivi familiari. Ecco la lista completa.