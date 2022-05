Twitter: Musk, accordo temporaneamente sospeso (Di venerdì 13 maggio 2022) L'accordo con Twitter è "temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti". Lo scrive Elon Musk in un tweet . ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) L'conè "in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti". Lo scrive Elonin un tweet . ...

