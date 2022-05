Spalletti: «Quando sono arrivato non c’era contestazione, ma indifferenza. Sembravo l’unico a credere nel Napoli» (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica il Maradona ospiterà Napoli-Genoa. Sarà l’ultima partita che la squadra di Luciano Spalletti giocherà nello stadio di Fuorigrotta, in questa stagione. Il tecnico del Napoli presenta la gara in conferenza stampa. Se le riportassero indietro la Panda, ne avrebbe due. «La Panda? Prima di tutto bisognerebbe vedere in che stato ce la ridanno, se hanno fatto tanti chilometri, come stanno le gomme, poi se non mi fanno trovare dentro i cd di Pino Daniele non la riprendo». Sente un’aria diversa attorno a lei? «Può darsi sia cambiato qualcosa, Quando sono arrivato non c’era aria di contestazione, ma qualcosa di peggio, l’indifferenza, in molti non sentivano più il legame con il Napoli, a tratti mi sembrava di essere il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Domenica il Maradona ospiterà-Genoa. Sarà l’ultima partita che la squadra di Lucianogiocherà nello stadio di Fuorigrotta, in questa stagione. Il tecnico delpresenta la gara in conferenza stampa. Se le riportassero indietro la Panda, ne avrebbe due. «La Panda? Prima di tutto bisognerebbe vedere in che stato ce la ridanno, se hanno fatto tanti chilometri, come stanno le gomme, poi se non mi fanno trovare dentro i cd di Pino Daniele non la riprendo». Sente un’aria diversa attorno a lei? «Può darsi sia cambiato qualcosa,nonaria di, ma qualcosa di peggio, l’, in molti non sentivano più il legame con il, a tratti mi sembrava di essere il ...

