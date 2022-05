Spalletti: “A inizio campionato ci davano per settimi, solo io credevo in questo Napoli” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli- “In certi momenti sembravo da solo in credere in questo Napoli, oggi in Champions c’è il rammarico per non aver lottato fino alla fine, qualcosa è cambiato e mi sento meno solo”. Inizia così la conferenza stampa di Luciano Spalletti, alla vigilia dell’ultima gara interna al Maradona contro il Genoa. “Sono molti di più che credono in questo Napoli – continua l’allenatore toscano – altrimenti riprendiamo le griglie di partenza della Champions fatte dai giornali. Volevo portarle all’ultimo, ma posso portarle ora. Dopo soprattutto che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho alla Roma,ci mettevate settimi! Poi sono cambiate tante cose visto che speravano tutti nello Scudetto“. Striscione: “Panda? Intanto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti- “In certi momenti sembravo dain credere in, oggi in Champions c’è il rammarico per non aver lottato fino alla fine, qualcosa è cambiato e mi sento meno”. Inizia così la conferenza stampa di Luciano, alla vigilia dell’ultima gara interna al Maradona contro il Genoa. “Sono molti di più che credono in– continua l’allenatore toscano – altrimenti riprendiamo le griglie di partenza della Champions fatte dai giornali. Volevo portarle all’ultimo, ma posso portarle ora. Dopo soprattutto che Sarri era andato alla Lazio e Mourinho alla Roma,ci mettevate! Poi sono cambiate tante cose visto che speravano tutti nello Scudetto“. Striscione: “Panda? Intanto ...

