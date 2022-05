Serie A 2021/2022, le statistiche della trentasettesima giornata (Di venerdì 13 maggio 2022) trentasettesima giornata di Serie A, si comincia sabato 14 maggio alle 15,00 con la partita Empoli- Salernitana: bilancio in equilibrio nei tre precedenti in campionato tra le due squadre con una vittoria a testa e un pareggio, gli azzurri hanno trionfato 4-2 il 23 ottobre 2021. Alle 18,00 il Verona ospita il Torino: le due formazioni hanno pareggiato sette delle ultime nove sfide nel torneo (un successo per parte completa il quadro), a partire dal 2015/2016 infatti questo scontro diretto ha contato più X in percentuale nella competizione (78%). Contemporaneamente l’Udinese riceve lo Spezia: sono tre i precedenti in Serie A tra le due compagini, nella stagione 2020/2021 il 30 settembre 2020 gli aquilotti hanno vinto 2-0 in questo stadio e il 31 gennaio 2021 i ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022)diA, si comincia sabato 14 maggio alle 15,00 con la partita Empoli- Salernitana: bilancio in equilibrio nei tre precedenti in campionato tra le due squadre con una vittoria a testa e un pareggio, gli azzurri hanno trionfato 4-2 il 23 ottobre. Alle 18,00 il Verona ospita il Torino: le due formazioni hanno pareggiato sette delle ultime nove sfide nel torneo (un successo per parte completa il quadro), a partire dal 2015/2016 infatti questo scontro diretto ha contato più X in percentuale nella competizione (78%). Contemporaneamente l’Udinese riceve lo Spezia: sono tre i precedenti inA tra le due compagini, nella stagione 2020/il 30 settembre 2020 gli aquilotti hanno vinto 2-0 in questo stadio e il 31 gennaioi ...

