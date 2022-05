Perché Elon Musk dice che il suo accordo da 44 miliardi con Twitter è “temporaneamente sospeso”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) L’per l’acquisizione dida parte diè “il miliardario che aveva raggiunto un’intesa lo scorso 25 aprile vorrebbe prove che supportino “il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. L’ipotesi è che il ceo di Tesla possa essere entrato in possesso di dati diversi rispetto a quelli pubblicati dallo stesso social diversi giorni fa, che fornivano rassicurazioni in questo senso.aveva però ammesso che si trattasse di una stima e che il numero reale potesse essere più alto.deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — ...