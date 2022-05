Ora a fermare la Tav è la Francia (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo cinque anni di immobilismo, grazie all’impulso del presidente del Consiglio Mario Draghi, i lavori della Tav Torino-Lione sono ripartiti. La scorsa settimana il ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo cinque anni di immobilismo, grazie all’impulso del presidente del Consiglio Mario Draghi, i lavori della Tav Torino-Lione sono ripartiti. La scorsa settimana il ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

CardelliAc : RT @Patagone1: @AntoTeamDay @senzasinistra Credo anche io che sia cosí, nel senso che la Cina ora puó fare della Russia un suo partner fida… - ProserpinaIris : @fabio_sandri @spighissimo @worldernest Il tuo paese paga gente in Libia per fermare gli immigrati con abusi e Tort… - divinaba68 : RT @vv14_ed14: E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare Perché è un dolore che sale, che sale e fa male Ora è allo stomaco, fegato,… - MiSsVaLeDiamond : Ora ci deve essere un comunicato stampa assolutamente per fermare queste persone che diffondono falsità - rita24390053 : RT @vv14_ed14: E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare Perché è un dolore che sale, che sale e fa male Ora è allo stomaco, fegato,… -