Non sembra più lei dopo Vite al Limite: oggi Zsalynn è completamente diversa, pazzesco! (Di venerdì 13 maggio 2022) dopo Vite al Limite Zsalynn non sembra più lei: oggi è completamente diversa, davvero pazzesco quello che le è successo. Ricordate quando vi abbiamo parlato delle trasformazioni più sconvolgenti di Vite al Limite? Bene! A questo punto, quindi, non potrete fare a meno di ricordare quella di Zsalynn, raccontata nel corso della seconda stagione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 13 maggio 2022)alnonpiù lei:, davvero pazzesco quello che le è successo. Ricordate quando vi abbiamo parlato delle trasformazioni più sconvolgenti dial? Bene! A questo punto, quindi, non potrete fare a meno di ricordare quella di, raccontata nel corso della seconda stagione del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GiovaQuez : Di Cesare: 'Lei sta dicendo che gli ucraini devono contrattaccare, non sono un'esperta militare ma a me sembra fant… - NicolaMorra63 : «Io non sono d’accordo con le tesi del professor Orsini, ma è profondamente ingiusto non farlo parlare. E poi criti… - GiovaQuez : Proseguono i momenti di 'pura gioia' orsiniana. Oggi la Russia sta 'letteralmente devastando' (non sventrando) l'Uc… - Fristinaca : @budino1234 @sabinatwinkle @bubblepazz comunqueuno non é obbligato a dire che ti ama in pubblico ,ma farti passare… - SoniaLaVera : RT @AnnalisaNocera1: Quindi ricapitoliamo. Tagli alla sanità da 50anni hanno trovato negli ultimi 2 la ciliegina sulla torta.Sperimentazion… -