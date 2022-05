Advertising

glooit : Nicola 'pressione mi rende vivo, grande sostegno tifosi' leggi su Gloo - zazoomblog : Salernitana Nicola: “La pressione mi piace i ragazzi sono pronti per Empoli” - #Salernitana #Nicola: #pressione - anteprima24 : ** Salernitana, Nicola: 'La pressione mi piace, i ragazzi sono pronti per #Empoli' ** - QuintoValter : RT @fattoquotidiano: Nell’agenda dei colloqui di Draghi con il presidente Biden a Washington, una delle priorità è l’approvvigionamento ita… - 811Proudman : RT @fattoquotidiano: Nell’agenda dei colloqui di Draghi con il presidente Biden a Washington, una delle priorità è l’approvvigionamento ita… -

"Laè un grandissimo privilegio, mi fa sentire vivo, è una motivazione. Chi fa il nostro lavoro deve godere dellache ti fa andare oltre le difficoltà". Lo ha detto Davide, allenatore della Salernitana, presentando la sfida in programma domani contro l'Empoli. "Noi siamo assolutamente allineati ......in dote la partecipazione a molte competizioni elettorali (si è schierato accanto a... e Arturo Scotto di Art.1, partito con il quale è in corso una convergenza di azione, o meglio di..."La pressione è un grandissimo privilegio, mi fa sentire vivo, è una motivazione. Chi fa il nostro lavoro deve godere della pressione che ti fa andare oltre le difficoltà". (ANSA) ...L'allenatore: "Non mi interessa la non contemporaneità con le altre partite. Sono orgoglioso dei miei giocatori che hanno valori morali e voglia di migliorarsi" ...