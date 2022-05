«Nessun nipote», la delusione dei genitori che fanno causa al figlio: «Ci deve 615mila euro di danni» (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo 6 anni di matrimonio ancora Nessun nipotino all’orizzonte. E la delusione per due genitori indiani, Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, è stata tale da aver deciso di far causa al loro unico figlio. La citazione in giudizio nei confronti dell’unico erede della coppia è avvenuta nello stato dell’Uttarakhand, nell’India settentrionale. A riportare la curiosa notizia è la Bbc, che cita il Times of India. La coppia chiede che il figlio dia loro un nipote entro un anno. In caso contrario, pretende un risarcimento del valore di circa 615mila euro. La causa è stata intentata per «molestia mentale». In particolare, il padre dice di aver speso tutti i suoi risparmi per il figlio, prima per ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo 6 anni di matrimonio ancoranipotino all’orizzonte. E laper dueindiani, Sanjeev e Sadhana Prasad, 61 e 57 anni, è stata tale da aver deciso di faral loro unico. La citazione in giudizio nei confronti dell’unico erede della coppia è avvenuta nello stato dell’Uttarakhand, nell’India settentrionale. A riportare la curiosa notizia è la Bbc, che cita il Times of India. La coppia chiede che ildia loro unentro un anno. In caso contrario, pretende un risarcimento del valore di circa. Laè stata intentata per «molestia mentale». In particolare, il padre dice di aver speso tutti i suoi risparmi per il, prima per ...

