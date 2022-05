Nadal e il problema al piede: gli highlights della sconfitta contro Shapovalov (Di venerdì 13 maggio 2022) Il giocatore maiorchino, sofferente per un dolore al piede, cede in tre set a Shapovalov (6 - 1 5 - 7 2 - 6). Non succedeva dal 2008 che Rafa Nadal uscisse di scena a Roma prima dei quarti di finale Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Il giocatore maiorchino, sofferente per un dolore al, cede in tre set a(6 - 1 5 - 7 2 - 6). Non succedeva dal 2008 che Rafauscisse di scena a Roma prima dei quarti di finale

Advertising

angelomangiante : Esce di scena #Nadal condizionato al terzo set da un problema al piede. Perde Rafa, ma fa i complimenti all'avvers… - Darcy1000M : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali - NelaBombelli : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali - ninacs81 : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali - lorenzotonion : RT @tempoweb: Dramma #Nadal Eliminato a Roma: 'Il dolore non mi fa giocare' Costretto al ritiro dal tennis? #Internazionali -