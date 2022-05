Mobilità green, Koelliker presenta T90 e 3MX (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Transpotec Logitec 2022, ospitato nei padiglioni di Fiera Milano, fa da cornice alla presentazione dei due nuovi modelli di Mobilità green del Gruppo Koelliker. Prima assoluta per T90, il pick up ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Transpotec Logitec 2022, ospitato nei padiglioni di Fiera Milano, fa da cornice allazione dei due nuovi modelli didel Gruppo. Prima assoluta per T90, il pick up ...

Advertising

GiovanniToti : Dopo il rinnovo completo di tutta la flotta dei treni regionali che completeremo nel 2023, questo è un altro grande… - GiovanniToti : La mobilità a #Genova è sempre più green: entrano in servizio per la prima volta in città i bus elettrici da 12 met… - EstebBeltramino : Gruppo Koelliker, futuro mobilità commerciale è green #motori - ANSA_Motori : Mobilità green e veicoli commerciali, per il Gruppo Koelliker al Transpotec Logitec 2022. #ANSAmotori - roboware : @Pastor10894377 @Simona01687507 Una volta lo pensavo anch'io ma quando osservi che per strada hai il prepotente imp… -

Mobilità green, Koelliker presenta T90 e 3MX Il Transpotec Logitec 2022, ospitato nei padiglioni di Fiera Milano, fa da cornice alla presentazione dei due nuovi modelli di mobilità green del Gruppo Koelliker. Prima assoluta per T90, il pick up elettrico di Maxus, e 3MX, il veicolo commerciale a 3 ruote a zero emissioni di Wuzheng. Le due new entry vanno ad aggiungersi ... Genova,Trasporto green: nuova tappa del progetto elettrico genovese. Presentati i nuovi bus full electric Solaris ... caratteristica di tutti i mezzi green dell'azienda. Tutta la flotta Solaris troverà casa presso la ...di ricarica sono state finanziate dal PNSMS (Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile) ... Adnkronos Il Transpotec Logitec 2022, ospitato nei padiglioni di Fiera Milano, fa da cornice alla presentazione dei due nuovi modelli didel Gruppo Koelliker. Prima assoluta per T90, il pick up elettrico di Maxus, e 3MX, il veicolo commerciale a 3 ruote a zero emissioni di Wuzheng. Le due new entry vanno ad aggiungersi ...... caratteristica di tutti i mezzidell'azienda. Tutta la flotta Solaris troverà casa presso la ...di ricarica sono state finanziate dal PNSMS (Piano Nazionale Strategico dellaSostenibile) ... Mobilità green, Koelliker presenta T90 e 3MX