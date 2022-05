Manchester City: statua ad Aguero a dieci anni da gol nel recupero col QPR (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Manchester City quest’oggi toglierà i veli alla statua di Sergio Aguero. Il club ha voluto rendere omaggio all’ex attaccante argentino a dieci anni di distanza dal famoso gol nel recupero contro il QPR. Quella rete è valsa ai Citizens il primo titolo in Premier League della loro storia. L’opera è stata collocata di fronte all’Etihad Stadium. Si va ad aggiungere a quelle di Vincent Kompany e David Silva. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilquest’oggi toglierà i veli alladi Sergio. Il club ha voluto rendere omaggio all’ex attaccante argentino adi distanza dal famoso gol nelcontro il QPR. Quella rete è valsa ai Citizens il primo titolo in Premier League della loro storia. L’opera è stata collocata di fronte all’Etihad Stadium. Si va ad aggiungere a quelle di Vincent Kompany e David Silva. SportFace.

