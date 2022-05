Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri sera: chi è in nomination, data prossima puntata (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua l’avventura dei naufraghi dell’Isola dei Famosi in Honduras, reality di Canale 5 che terrà compagnia ai telespettatori fino al prossimo 27 giugno: chi dei concorrenti riuscirà ad arrivare fino alla fine? E cosa è successo nell’ultima puntata andata in onda venerdì 13 maggio? Chi è stato eliminato tra Edoardo, Marco Cucolo, Lory Del Santo e Marialaura? Quattro i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Chi tra Edoardo Tavassi, che ha deciso di partecipare al reality con la sorella Guendalina, Marco Cuculo, Lory Del Santo e la new entry Marialaura De Vitis, che è sempre più vicina ad Alessandro, è stato eliminato? Chi di loro è sbarcato su Playa Sgamada? L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada Molto probabilmente questa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Continua l’avventura dei naufraghi dell’deiin Honduras, reality di Canale 5 che terrà compagnia ai telespettatori fino al prossimo 27 giugno: chi dei concorrenti riuscirà ad arrivare fino alla fine? E cosa è successo nell’ultimaanin onda venerdì 13 maggio? Chi ètra Edoardo, Marco Cucolo, Lory Del Santo e Marialaura? Quattro i concorrenti al televoto, quindi a rischio eliminazione. Chi tra Edoardo Tavassi, che ha deciso di partecipare al reality con la sorella Guendalina, Marco Cuculo, Lory Del Santo e la new entry Marialaura De Vitis, che è sempre più vicina ad Alessandro, è? Chi di loro è sbarcato su Playa Sgamada? L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada Molto probabilmente questa ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - TgLa7 : Prosegue la controffensiva ucraina #Kharkiv, che avrebbe portato ad altra battuta di arresto per i russi, dopo il r… - frostyelevenn : boh queste 3 ragazze hanno rovinato l’isola e sento delle gfvip vibes ( protetti a gogo e dinamiche costruite ) Sa… - PaolaGorini1 : @IsolaDeiFamosi @MedInfinityIT Io non so chi siano gli autori,ma L'isola dei famosi quest' anno fa schifo, votiamo… - Marcoaddirlo : A MARIALÀ MA VUOI ANDARE A RUBARE A CASA DEI LADRI? #isola -