Inter: presto il rinnovo di Inzaghi, ecco per quanto prolungherà (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la vittoria della Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dell'Inter, l'allenatore, Simone Inzaghi, rinnoverà per altri... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo la vittoria della Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dell', l'allenatore, Simone, rinnoverà per altri...

Advertising

Inter : We #MADEIT?????? Presto celebreremo la vittoria della #CoppaItaliaFrecciarossa in partnership con @DigitalBitsOrg con… - marcoconterio : ???? Il punto sul futuro di #Dybala per @TuttoMercatoWeb ???? Nessuna offerta #Inter ma le cifre a mezzo stampa (6 x… - atta1908 : Relativamente alla campagna, stiamo definendo le tempistiche della comunicazione e riceverete presto tutte le info… - RGarinella : @LeonettiFrank Franco, #Perisic o #Newcastle o #Inter. Bianconero sì, ma al momento mi risulta solo quello… - MaSte92_ : RT @marcoconterio: ???? Il punto sul futuro di #Dybala per @TuttoMercatoWeb ???? Nessuna offerta #Inter ma le cifre a mezzo stampa (6 x 4 an… -