Il caso della studentessa di legge scomparsa: corpo ritrovato 13 giorni dopo in una cisterna, è stata violentata (Di venerdì 13 maggio 2022) La serata passata con due amici, poi la corsa in taxi finita con l’abbandono sul ciglio di una strada tristemente famosa, infine la denuncia di scomparsa e l’epilogo più tragico: il ritrovamento del corpo in decomposizione in una cisterna. La storia di Debanhi Escobar, studentessa 18enne di Giurisprudenza, tiene il Messico con il fiato sospeso. L’ultimo tassello, proveniente dalla seconda autopsia eseguita sul corpo della giovane, parla di omicidio e violenza sessuale. Ma procediamo con ordine. Debanhi ha passato la serata dell’8 aprile con due amici, poi uno di loro ha chiamato un taxi che anziché riportarla a casa l’ha lasciata sul ciglio di un’autostrada nel nord del Messico, alla periferia della città di Monterrey, conosciuta come la “Strada della ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 13 maggio 2022) La serata passata con due amici, poi la corsa in taxi finita con l’abbandono sul ciglio di una strada tristemente famosa, infine la denuncia die l’epilogo più tragico: il ritrovamento delin decomposizione in una. La storia di Debanhi Escobar,18enne di Giurisprudenza, tiene il Messico con il fiato sospeso. L’ultimo tassello, proveniente dalla seconda autopsia eseguita sulgiovane, parla di omicidio e violenza sessuale. Ma procediamo con ordine. Debanhi ha passato la serata dell’8 aprile con due amici, poi uno di loro ha chiamato un taxi che anziché riportarla a casa l’ha lasciata sul ciglio di un’autostrada nel nord del Messico, alla periferiacittà di Monterrey, conosciuta come la “Strada...

