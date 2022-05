Guerra Russia Ucraina, ancora attacchi sull’acciaieria Azovstal e a Mariupol si continua a combattere (Di venerdì 13 maggio 2022) ancora bombardamenti sull’acciaieria Azovstal. A Mariupol, in Ucraina, si continua a combattere. Fonte: immagini Telegram di Petr Andryushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)bombardamenti. A, in, si. Fonte: immagini Telegram di Petr Andryushchenko, consigliere del sindaco diL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Corriere : ?? «La Russia è una minaccia all’ordine mondiale» - CampioneEugenia : @mc_sanvitale @fattoquotidiano Con un pazzo come Putin nessuno si aspettava una guerra nel 2022!!!! Soprattutto dop… - giakstak : Mafie e guerra. Chi non vuole rinunciare alla Transnistria? -