"Fornitura segreta di armi e blindati": lo scoop travolge Mario Draghi, cosa spunta nella lista "top-secret" (Di venerdì 13 maggio 2022) Da Washington il premier Mario Draghi ha speso soprattutto parole di pace, ma una volta tornato in Italia è arrivato il via libera al nuovo invio di armi in Ucraina. Il Fatto Quotidiano non ha quindi perso occasione per cannoneggiare contro il presidente del Consiglio, “nemico” di quel Giuseppe Conte che viene portato in spalla da Marco Travaglio e compagni. In particolare il Fatto evidenzia che Draghi si appresta a inviare le armi che gli Stati Uniti stanno chiedendo con insistenza, senza però il voto del Parlamento. Valgono le risoluzioni votate lo scorso primo marzo, che prevedono “la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione”. Draghi quindi non ha intenzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Da Washington il premierha speso soprattutto parole di pace, ma una volta tornato in Italia è arrivato il via libera al nuovo invio diin Ucraina. Il Fatto Quotidiano non ha quindi perso occasione per cannoneggiare contro il presidente del Consiglio, “nemico” di quel Giuseppe Conte che viene portato in spalla da Marco Travaglio e compagni. In particolare il Fatto evidenzia chesi appresta a inviare leche gli Stati Uniti stanno chiedendo con insistenza, senza però il voto del Parlamento. Valgono le risoluzioni votate lo scorso primo marzo, che prevedono “la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione”.quindi non ha intenzione di ...

Advertising

maurogiuliano64 : RT @claudiodamico72: Altro che pace: è pronto il nuovo decreto per inviare armi pesanti LA GUERRA A KIEV - Compiti a casa. Appena tornat… - claudiodamico72 : Altro che pace: è pronto il nuovo decreto per inviare armi pesanti LA GUERRA A KIEV - Compiti a casa. Appena tor… - andytuit : 'Appena tornato dagli Usa, Draghi dà il via alla terza fornitura (segreta) di cannoni e blindati per l’Ucraina'… - Carla37611766 : @GiuseppeConteIT PRESIDENTE, LA GUERRA LA FACCIAMO NOI ORA VERO? DAL FATTO:Altro che pace: è pronto il nuovo decret… -