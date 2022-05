Di Maio vede Kuleba, sosteniamo l'ingresso di Kiev in Ue (Di venerdì 13 maggio 2022) "Alla ministeriale del G7 in Germania ho incontrato il collega ucraino Dmytro Kuleba". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter, sottolineando che "l'Italia supporta l'Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) "Alla ministeriale del G7 in Germania ho incontrato il collega ucraino Dmytro". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Luigi Disu Twitter, sottolineando che "l'Italia supporta l'Ucraina ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Di Maio vede Kuleba: 'Sosteniamo l'ingresso di Kiev in Ue' #ITALIA - stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio vede Kuleba: 'Sosteniamo l'ingresso di Kiev in Ue' #ITALIA - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Di Maio vede Kuleba: 'Sosteniamo l'ingresso di Kiev in Ue' #ITALIA - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio vede Kuleba: 'Sosteniamo l'ingresso di Kiev in Ue' #ITALIA - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Di Maio vede Kuleba, sosteniamo l'ingresso di Kiev in Ue: Ministro esteri incontra omologo ucraino a ministeriale del G7… -