Delitto Monteiro: chiesto l'ergastolo per i Bianchi e 24 anni per i due complici (Di venerdì 13 maggio 2022) Delitto Monteiro, la richiesta per i fratelli Bianchi è l'ergastolo e condanna a 24 anni per gli altri due imputati nel caso, ovvero... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022), la richiesta per i fratelliè l'e condanna a 24per gli altri due imputati nel caso, ovvero...

Advertising

GloriaR69856969 : RT @repubblica: Delitto Willy Monteiro, il pm: 'Ergastolo per i fratelli Bianchi' [di Clemente Pistilli] - infotemporeale : Frosinone / Delitto Willy Monteiro Duarte: chiesto l’ergastolo per i fratteli Marco e Gabriele Bianchi - Antigon25386936 : Colpisce lo sguardo inespressivo di entrambi: sembrano completamente alieni dal concetto stesso di umanità, come pu… - disinformate_it : RT @repubblica: Delitto Willy Monteiro, il pm: 'Ergastolo per i fratelli Bianchi' [di Clemente Pistilli] - lilyprolife : RT @repubblica: Delitto Willy Monteiro, il pm: 'Ergastolo per i fratelli Bianchi' [di Clemente Pistilli] -