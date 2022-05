Circuito di Napoli - Un evento per rievocare i 60 anni dallultima edizione (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono passati esattamente sessant'anni da quel 20 maggio del 1962 in cui si disputò l'ultima edizione del Gran Premio di Napoli di Formula 1, gara svoltasi dal 1934 fino a quel momento, fatta eccezione per il periodo bellico, sul Circuito cittadino della collina di Posillipo. Un lungo periodo, nel quale la competizione, molto seguita, fu riservata a vetture di varie categorie, dalle Sport-Prototipo alle Formula 2, fino alle monoposto della massima categoria, pur non ottenendo mai la titolazione per il Mondiale di F.1; e durante il quale iscrissero nell'albo d'oro i propri nomi piloti di grandissimo valore, come Tazio Nuvolari (vincitore nel 1934), Nino Farina (1937, '52 e 53), Gigi Villoresi (1948), Alberto Ascari (1951 e 1955), Luigi Musso (1954), Peter Collins (1957), Giancarlo Baghetti (1961). A primeggiare ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono passati esattamente sessant'da quel 20 maggio del 1962 in cui si disputò l'ultimadel Gran Premio didi Formula 1, gara svoltasi dal 1934 fino a quel momento, fatta eccezione per il periodo bellico, sulcittadino della collina di Posillipo. Un lungo periodo, nel quale la competizione, molto seguita, fu riservata a vetture di varie categorie, dalle Sport-Prototipo alle Formula 2, fino alle monoposto della massima categoria, pur non ottenendo mai la titolazione per il Mondiale di F.1; e durante il quale iscrissero nell'albo d'oro i propri nomi piloti di grandissimo valore, come Tazio Nuvolari (vincitore nel 1934), Nino Farina (1937, '52 e 53), Gigi Villoresi (1948), Alberto Ascari (1951 e 1955), Luigi Musso (1954), Peter Collins (1957), Giancarlo Baghetti (1961). A primeggiare ...

Advertising

Luxgraph : 'Swimming Race' Il circuito in acque libere a sostegno di AISM Roma - fedecaccy : I rappezzi sono osceni comunque. Sembra di stare in una strada di Napoli non in un cazzo di circuito di Formula 1 #MiamiGP - abdo_massa : RT @FulvioVigilante: Sono molto scettico su questo circuito soprattutto la sezione lenta, sembra di stare nel traffico del centro di Napoli… - FulvioVigilante : Sono molto scettico su questo circuito soprattutto la sezione lenta, sembra di stare nel traffico del centro di Napoli. Bhaaa... - Mariolino1993 : Una tappa che Ewan e VDP potrebbero contendersi è la mia, la Napoli-Napoli con il circuito di Bacoli-Monte di Proci… -