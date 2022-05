Canoa slalom, i convocati dell’Italia per gli Europei: nove azzurri in gara a Liptovsky Mikulas (Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione internazionale della Canoa slalom si aprirà, come di consueto, con gli Europei senior, in programma a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, dal 26 al 29 maggio 2022: l’Italia vi prenderà parte con nove atleti, di cui sei uomini e tre donne. azzurri con il contingente massimo di tre atleti nelle due gare maschili: nel kayak ci sarà spazio per Giovanni De Gennaro, Marco Vianello e Marcello Beda, mentre nella canadese ci saranno Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi. Soltanto tre le azzurre convocate: nel kayak sarà in gara Stefanie Horn, mentre nella canadese saranno al via Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, ma non è da escludere, in questo caso, che Bertoncelli e Borghi prendano parte anche alla gara del kayak. I ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione internazionale dellasi aprirà, come di consueto, con glisenior, in programma a, in Slovacchia, dal 26 al 29 maggio 2022: l’Italia vi prenderà parte conatleti, di cui sei uomini e tre donne.con il contingente massimo di tre atleti nelle due gare maschili: nel kayak ci sarà spazio per Giovanni De Gennaro, Marco Vianello e Marcello Beda, mentre nella canadese ci saranno Roberto Colazingari, Paolo Ceccon e Raffaello Ivaldi. Soltanto tre le azzurre convocate: nel kayak sarà inStefanie Horn, mentre nella canadese saranno al via Marta Bertoncelli ed Elena Borghi, ma non è da escludere, in questo caso, che Bertoncelli e Borghi prendano parte anche alladel kayak. I ...

