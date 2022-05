Calciomercato Juventus | non solo Chiellini e Dybala | chi lascerà Torino a fine stagione

Advertising

... è questa la missione del Napoli che è attualmente terzo in classifica con 4 punti di vantaggio da proteggere sulla. La prossima gara di Serie A vedrà la squadra di Luciano Spalletti ...[] La, incassata la disponibilità di Di Maria, ha cominciato a fare due conti perché è vero che il cartellino sarebbe praticamente gratis, ma l'ala dei francesi è un campione e come tale ...La Juventus continua a pensare alla prossima stagione dopo un anno da dimenticare: può restare in bianconero, le ultime ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Juventus chiuderà questa stagione senza nessun titolo. Non accadeva da più di dieci anni e in casa bianconera si sta lavorando per costruire la squadra del ...