Bouwman vince la 7^ tappa del Giro | Lopez sempre in rosa

POTENZA (ITALPRESS) – Koen Bouwman si aggiudica la settima tappa del Giro d'Italia 2022, la Diamante-Potenza di 196 km. Il corridore olandese del Team Jumbo-Wisma vince la volata finale dopo una lunga fuga. Completano il podio l'altro olandese Bauke Mollema (Trek Segafredo) e l'azzurro Davide Formolo (UAE Team Emirates), terzo, davanti all'oranje Tom Dumoulin, che non riesce a trovare lo sprint vincente nei metri finali.La maglia rosa rimane sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), giunto al traguardo con il gruppo a 2'56" dal vincitore. Domani appuntamento con l'ottava tappa, da Napoli a Napoli (Procida) di 153 chilometri.

