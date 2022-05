Aria di contestazione in casa Napoli: striscione durissimo anche contro De Laurentiis | FOTO (Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione del Napoli può essere considerata nel complesso positiva, i tifosi sono comunque delusi dal rendimento della squadra e continuano la contestazione. Spalletti ha confermato la volontà di voler rimanere al Napoli, nonostante lo striscione di contestazione esposto all’esterno dello stadio Maradona. “Io non ho dubbi. Sono l’allenatore del Napoli”, ha detto Spalletti nella conferenza stampa di oggi. “Quando sono arrivato non ho trovato Aria di contestazione ma peggio: indifferenza. In molti non si sentivano coinvolti. E all’inizio mi sembrava di essere l’unico a crederci. Ora mi sento meno solo perché c’è rammarico addirittura per lo scudetto. Ma ricordo che nella griglia di partenza tutti ci davano quinti se non addirittura settimi”. I tifosi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione delpuò essere considerata nel complesso positiva, i tifosi sono comunque delusi dal rendimento della squadra e continuano la. Spalletti ha confermato la volontà di voler rimanere al, nonostante lodiesposto all’esterno dello stadio Maradona. “Io non ho dubbi. Sono l’allenatore del”, ha detto Spalletti nella conferenza stampa di oggi. “Quando sono arrivato non ho trovatodima peggio: indifferenza. In molti non si sentivano coinvolti. E all’inizio mi sembrava di essere l’unico a crederci. Ora mi sento meno solo perché c’è rammarico addirittura per lo scudetto. Ma ricordo che nella griglia di partenza tutti ci davano quinti se non addirittura settimi”. I tifosi ...

Advertising

Sport_Fair : Aria di contestazione in casa #Napoli: striscione durissimo contro il presidente #DeLaurentiis | FOTO - 85pPontic : RT @salv_amoroso: #Spalletti: 'Quando sono arrivato non ho trovato aria di contestazione ma di indifferenza. In molti non sentivano più il… - SpaceSerieA : RT @marcoconterio: ???? Luciano #Spalletti: 'Io non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano più… - marcoconterio : ???? Luciano #Spalletti: 'Io non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano… - Ruggero1991 : RT @MarcoDiMaro: Spalletti: 'Non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano più legame col Napoli… -