Apple sulla buona strada per costruire custodie davvero speciali (Di venerdì 13 maggio 2022) A quanto pare, Apple avrebbe brevettato una nuova custodia per iPhone in grado di cambiare automaticamente l’interfaccia utente generale dello smartphone in una UI personalizzata adatta per giochi, fotografia e tanto altro ancora. Stando a quanto riportato da ‘patentlyApple.com‘, sul sito dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti è apparsa la pubblicazione di un brevetto relativo a dispositivi elettronici e accessori (tra cui anche custodie) che sfruttano sistemi di comunicazione wireless near-field per aumentare dinamicamente il funzionamento dei dispositivi. Si è, appunto, intuito che il gadget fosse stato progettato per modificare l’interfaccia utente dell’iPhone in base all’uso. Ad esempio, quando un iPhone viene inserito in una custodia protettiva pensata per lo sport, il device, senza ulteriore input da parte ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) A quanto pare,avrebbe brevettato una nuova custodia per iPhone in grado di cambiare automaticamente l’interfaccia utente generale dello smartphone in una UI personalizzata adatta per giochi, fotografia e tanto altro ancora. Stando a quanto riportato da ‘patently.com‘, sul sito dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti è apparsa la pubblicazione di un brevetto relativo a dispositivi elettronici e accessori (tra cui anche) che sfruttano sistemi di comunicazione wireless near-field per aumentare dinamicamente il funzionamento dei dispositivi. Si è, appunto, intuito che il gadget fosse stato progettato per modificare l’interfaccia utente dell’iPhone in base all’uso. Ad esempio, quando un iPhone viene inserito in una custodia protettiva pensata per lo sport, il device, senza ulteriore input da parte ...

Advertising

glooit : Il serpente dell’Essex: tutto quello che c’è da sapere sulla serie Apple con Claire Danes e Tom Hiddleston leggi s… - loustian : il tipello di apple che si è addormentato sulla tastiera e ha fatto uscire l’intervista prima, adesso starà prenden… - Gius__13 : @feritbeyx Se hai un Apple watch basta andare sulla funziona rilassamento, altrimenti puoi utilizzare serenity - mattec_02 : RT @pantografomag: I pezzi storici di #Apple in mostra a #Varsavia. Situato nella ex fabbrica di Norblin, riportata a nuova luce dopo una r… - paolapierotti : RT @pantografomag: I pezzi storici di #Apple in mostra a #Varsavia. Situato nella ex fabbrica di Norblin, riportata a nuova luce dopo una r… -