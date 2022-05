Al Piemonte più di un miliardo per i nuovi ospedali. Ma è tutto fermo da decenni (Di venerdì 13 maggio 2022) La mancata realizzazione della Città della Salute di Novara – un paradigma delle vicende che travagliano e immobilizzano la sanità Piemontese – non cessa di riservare ogni giorno nuovi colpi di scena. In un post recente avevo provato a “fare i conti” per capire perché un posto letto nella Città della Salute di Novara finisse per costare un terzo di più che a Torino, ben consapevole che in entrambi i casi si trattava di stime relative a opere che non sono ancora mai partite e che forse non partiranno mai. Mi chiedevo come mai l’assessorato regionale alla Sanità non avesse controllato i conti e le previsioni, provando a dettare degli standard a cui i progettisti dei nuovi ospedali avrebbero dovuto attenersi. La stessa domanda l’ha appena fatta all’assessore Luigi Genesio Icardi il capogruppo del M5S in Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) La mancata realizzazione della Città della Salute di Novara – un paradigma delle vicende che travagliano e immobilizzano la sanitàse – non cessa di riservare ogni giornocolpi di scena. In un post recente avevo provato a “fare i conti” per capire perché un posto letto nella Città della Salute di Novara finisse per costare un terzo di più che a Torino, ben consapevole che in entrambi i casi si trattava di stime relative a opere che non sono ancora mai partite e che forse non partiranno mai. Mi chiedevo come mai l’assessorato regionale alla Sanità non avesse controllato i conti e le previsioni, provando a dettare degli standard a cui i progettisti deiavrebbero dovuto attenersi. La stessa domanda l’ha appena fatta all’assessore Luigi Genesio Icardi il capogruppo del M5S in Consiglio ...

