8 milioni di abbonati in più nei primi 3 mesi del 2022: le ragioni del successo di Disney Plus (Di venerdì 13 maggio 2022) L’azienda festeggia risultati importanti, ma fra le rose spunta qualche spina: sono in cantiere un piano con pubblicità e forse ulteriori ritocchi ai prezzi Leggi su repubblica (Di venerdì 13 maggio 2022) L’azienda festeggia risultati importanti, ma fra le rose spunta qualche spina: sono in cantiere un piano con pubblicità e forse ulteriori ritocchi ai prezzi

Advertising

TBuldrini : @MarylneCeccare1 @noitre32 Che non percepisce, si informi prima di blaterare a vanvera. L’unico attaccato alla polt… - chicalo07 : RT @fragioscar: @juventusfc Dovrebbe ringraziare lui gli abbonati per prendersi 9 milioni - manuhellt : RT @fragioscar: @juventusfc Dovrebbe ringraziare lui gli abbonati per prendersi 9 milioni - fragioscar : @juventusfc Dovrebbe ringraziare lui gli abbonati per prendersi 9 milioni - undy111 : @LaStampa Quindi non è vero che ha perso milioni di abbonati a causa della lobby lgbt? -