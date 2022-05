Zelensky: "Gli ucraini difendono la nostra terra e tutto il mondo". Draghi: "Questa è l'ora dell'Europa" (Di giovedì 12 maggio 2022) Interventi all'Atlantic council. L'esercito russo ha lanciato 18 missili su Zaporizhzhia, mentre le forze ucraine hanno distrutto due ponti sul fiume Siversky Donets per frenare l'avanzata delle forze russe nel Lugansk. Von der Leyen e Michel hanno incontrato il premier giapponese Fumio Kishida Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Interventi all'Atlantic council. L'esercito russo ha lanciato 18 missili su Zaporizhzhia, mentre le forze ucraine hanno distrutto due ponti sul fiume Siversky Donets per frenare l'avanzatae forze russe nel Lugansk. Von der Leyen e Michel hanno incontrato il premier giapponese Fumio Kishida

