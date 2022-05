WWE: Assenza enorme nella card di Hell in a Cell, sarà Cody la star (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo WrestleMania Backlash, la WWE sta muovendo i passi verso Hell in a Cell, Premium Live Event che si terrà il 5 giugno. Il materiale promozionale per lo show è stato recentemente rilasciato, dove spiccano Cody Rhodes, Ronda Rousey, Bianca Belair, Seth Rollins, Ronda Rousey, Bobby Lashley, Edge e Drew McIntyre. Ovviamente non si può non notare l’Assenza della stella più brillante della compagnia, Roman Reigns, confermando ciò che riporta Dave Meltzer, cioè che l’Undisputed WWE Universal Champion non farà parte di questo evento e che avrà un programma ridimensionato. No sign of Roman Reigns for WWE Hell in a Cell advertising. pic.twitter.com/LyGYqmShxC— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) May 12, 2022 Nessun match è stato confermato per lo show, ma Rhodes è la stella in ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo WrestleMania Backlash, la WWE sta muovendo i passi versoin a, Premium Live Event che si terrà il 5 giugno. Il materiale promozionale per lo show è stato recentemente rilasciato, dove spiccanoRhodes, Ronda Rousey, Bianca Belair, Seth Rollins, Ronda Rousey, Bobby Lashley, Edge e Drew McIntyre. Ovviamente non si può non notare l’della stella più brillante della compagnia, Roman Reigns, confermando ciò che riporta Dave Meltzer, cioè che l’Undisputed WWE Universal Champion non farà parte di questo evento e che avrà un programma ridimensionato. No sign of Roman Reigns for WWEin aadvertising. pic.twitter.com/LyGYqmShxC— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) May 12, 2022 Nessun match è stato confermato per lo show, ma Rhodes è la stella in ...

