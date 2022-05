Uomini e Donne | “Ti invito a cena”: studio sotto shock, succede l’inverosimile (Di giovedì 12 maggio 2022) Presa di posizione improvvisa a Uomini e Donne: in studio succede l’inverosimile, proposta inaspettata per la dama Maria-De-Filippi (Witty tv)Nell’ultima registrazione della puntata Trono Over di Uomini e Donne è stata riaperta la questione Riccardo-Ida. Nelle volte precedenti il Cavaliere ci aveva tenuto a mettere in chiaro le cose specificando di non essere interessato a Ida poiché non più innamorato di lei. Quando questa volta è tornato in studio ha provato così a riavvicinarsi a Gloria, spiegandole di aver capito di essere preso per lei, ma dopo averla rifiutata settimane fa, la Dama si è risentita e ha rifiutato spiegando di essere interessata a continuare a conoscere solamente Fabio. A questo punto ha preso parola Ida ancora molto infastidita ... Leggi su direttanews (Di giovedì 12 maggio 2022) Presa di posizione improvvisa a: in, proposta inaspettata per la dama Maria-De-Filippi (Witty tv)Nell’ultima registrazione della puntata Trono Over diè stata riaperta la questione Riccardo-Ida. Nelle volte precedenti il Cavaliere ci aveva tenuto a mettere in chiaro le cose specificando di non essere interessato a Ida poiché non più innamorato di lei. Quando questa volta è tornato inha provato così a riavvicinarsi a Gloria, spiegandole di aver capito di essere preso per lei, ma dopo averla rifiutata settimane fa, la Dama si è risentita e ha rifiutato spiegando di essere interessata a continuare a conoscere solamente Fabio. A questo punto ha preso parola Ida ancora molto infastidita ...

