Sei progetti su sette finanziati a valere sui fondi PNRR (Di giovedì 12 maggio 2022) ottenuti dal Piano di Zona Salerno 4 1 per un totale di 3.266.500,00 Euro. Un risultato importante per le comunità dei Comuni afferenti e che potranno essere utilizzati per venire incontro alle esigenze dei più deboli. Quando il Comune di Battipaglia, assieme ai comuni di Bellizzi ed Olevano Sul Tusciano hanno intrapreso l'iter per di staccarsi dal Piano di Zona S4, con capofila Pontecagnano Faiano, ed istruire un nuovo Ambito coincidente con il distretto Sanitario 65, è iniziata una nuova ed ambiziosa sfida. Si è trattato di una scelta coraggiosa e lungimirante, ma necessaria, per garantire alle fasce più deboli della nostra comunità un elevato standard di qualità nelle prestazioni assistenziali. Come sempre accade, anche questa si è rivelata una scelta immediatamente vincente. Grazie al fondamentale lavoro dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Battipaglia Francesca ...

