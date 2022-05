Sconcerti: la Juve è sempre una cosa a metà, c’è aria di fine ciclo (Di giovedì 12 maggio 2022) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti commenta la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter grazie anche a due rigori che definisce leggeri. “Partita difficile da giudicare. La Juve nella gara normale ha fatto di più, specie nel primo tempo. L’Inter ha pareggiato e vinto con due rigori leggeri. C’erano tutti e due, ma i falli erano meno gravi dei danni che hanno procurato. Ho rinunciato da un pezzo a capire i rigori italiani, credo di aver perso la sensibilità degli arbitri, non la capisco più. Per me il calcio è sport dove il contatto non è sempre un peccato, entra nel gioco”. Nella Juve c’è aria di fine ciclo. “La Juve ha perso male ma in fondo nettamente. Molti mezzi giocatori nel momento della lotta, l’idea di una squadra che si sta allontanando, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Sul Corriere della Sera Mariocommenta la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter grazie anche a due rigori che definisce leggeri. “Partita difficile da giudicare. Lanella gara normale ha fatto di più, specie nel primo tempo. L’Inter ha pareggiato e vinto con due rigori leggeri. C’erano tutti e due, ma i falli erano meno gravi dei danni che hanno procurato. Ho rinunciato da un pezzo a capire i rigori italiani, credo di aver perso la sensibilità degli arbitri, non la capisco più. Per me il calcio è sport dove il contatto non èun peccato, entra nel gioco”. Nellac’èdi. “Laha perso male ma in fondo nettamente. Molti mezzi giocatori nel momento della lotta, l’idea di una squadra che si sta allontanando, ...

