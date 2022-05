Nessun vaccinato | pochissimi test | perché Omicron spaventa così tanto la Corea del Nord che vive il primo focolaio di Covid

(Di giovedì 12 maggio 2022) Preoccupazioni per l’entità del contagio: anche il sistema sanitario è carente. La politica «zero-» è ritenuta inefficace, soprattutto con una variantecontagiosa come

Corriere della Sera

di Silvia Turin Preoccupazioni per l'entità del contagio: anche il sistema sanitario è carente. La politica "zero - Covid" è ritenuta inefficace, soprattutto con una variante così contagiosa come ...Secondo l'Organizzazione mondiale della sanitànordcoreano è mai stato. Del resto Kim i vaccini li ha sempre rifiutati: sia quelli del programma globale Covax sia quelli offerti dai ... Perché Omicron spaventa la Corea del Nord (che vive il primo focolaio Covid) Il governo della Corea del Nord, infatti, ha rifiutato i vaccini offerti dal programma di distribuzione COVAX sostenuto dalle Nazioni Unite: avrebbe rispedito al mittente quasi due milioni di dosi di ..."Primo caso ufficiale di Covid in Nord Corea. La variante Omicron e la sua contagiosità non sono contenibili da confini, censure, lockdown, dittature o altri mezzi atti a schiacciare i diritti civili ...