"Le Iene Show", clamorosa gaffe: Padoa Schioppa "risorge" e diventa "filo-Putin" (Di giovedì 12 maggio 2022) clamorosa gaffe de "Le Iene" in un servizio di Gaetano Pecoraro sulla guerra tra Russia e Ucraina. Il programma non solo fa tornare in vita Tommaso Padoa Schioppa, morto nel 2010, ma lo colloca anche – erroneamente – nella schiera dei filoPutiniani. Una gaffe che ovviamente non è passata inosservata. Una pessima figura per il programma in onda in prima serata su Italia 1. (Continua dopo la foto…) Tutto sulla trasmissione "Le Iene Show" "Le Iene" è uno dei programmi di intrattenimento più famosi della televisione italiana, nonché uno dei più amati dai telespettatori. La trasmissione va in onda dal 22 settembre 1997 ed è la versione italiana del programma televisivo argentino "Caiga quien caiga".

