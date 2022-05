Kate Middleton superlativa in blu. William scandalizzato: “Porti via mia moglie” (Di giovedì 12 maggio 2022) William e Kate Middleton sono impegnati in un tour di due giorni in Scozia. E nella loro prima uscita fanno già scintille. La Duchessa di Cambridge indossa un magnifico completo blu col soprabito lungo di Catherine Walker. Mentre il Duca trema quando la vede intenerirsi di fronte a un neonato, al punto da prenderlo in braccio e coccolarlo. Ma momenti emozionanti ci sono stati anche per il Principe che è stato letteralmente travolto da un abbraccio. Kate Middleton, voglia del quarto figlio Il primo impegno per i Duchi di Cambridge a Glasgow è la visita alla St. John’s Primary School dove sono stati letteralmente circondati dai bambini piccoli e dalla folla festante. Kate Middleton ha ritrovato la sua aria raggiante e spensierata. Lei adora stare coi bimbi, specialmente ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022)sono impegnati in un tour di due giorni in Scozia. E nella loro prima uscita fanno già scintille. La Duchessa di Cambridge indossa un magnifico completo blu col soprabito lungo di Catherine Walker. Mentre il Duca trema quando la vede intenerirsi di fronte a un neonato, al punto da prenderlo in braccio e coccolarlo. Ma momenti emozionanti ci sono stati anche per il Principe che è stato letteralmente travolto da un abbraccio., voglia del quarto figlio Il primo impegno per i Duchi di Cambridge a Glasgow è la visita alla St. John’s Primary School dove sono stati letteralmente circondati dai bambini piccoli e dalla folla festante.ha ritrovato la sua aria raggiante e spensierata. Lei adora stare coi bimbi, specialmente ...

