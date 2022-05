Juventus, Jacobelli: “Allegri ha fatto un disastro in finale” (Di giovedì 12 maggio 2022) Juventus, Jacobelli- Il direttore Jacobelli ha parlato della Juventus e della disfatta in finale a Roma che gli è costata un trofeo importante. LE SUE PAROLE “Penso che la Coppa Italia abbia festeggiato nel modo migliore i suoi cento anni con una partita bellissima. L’Inter vince il suo secondo trofeo stagionale e la sua ottava Coppa Italia. La Juventus dopo tanti anni resta a secco. Oggi l’Inter ha avuto il grande merito di crederci sempre. Secondo me c’è stato un errore grande da parte di Allegri, levare Dybala ha tolto fantasia ai bianconeri e lascia il dubbio di sapere come sarebbe finita con l’argentino in campo, pensando che questa è stata una delle poche partite importanti giocate da Dybala”. La Juventus paga lo scotto di togliere il suo numero ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 12 maggio 2022)- Il direttoreha parlato dellae della disfatta ina Roma che gli è costata un trofeo importante. LE SUE PAROLE “Penso che la Coppa Italia abbia festeggiato nel modo migliore i suoi cento anni con una partita bellissima. L’Inter vince il suo secondo trofeo stagionale e la sua ottava Coppa Italia. Ladopo tanti anni resta a secco. Oggi l’Inter ha avuto il grande merito di crederci sempre. Secondo me c’è stato un errore grande da parte di, levare Dybala ha tolto fantasia ai bianconeri e lascia il dubbio di sapere come sarebbe finita con l’argentino in campo, pensando che questa è stata una delle poche partite importanti giocate da Dybala”. Lapaga lo scotto di togliere il suo numero ...

