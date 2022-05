Il CorSport | la mamma di Mbappè chiede una commissione di 100 milioni per la firma col Real

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il Corriere dello Sport si sofferma sull’affareal. Nel mirino lachiesta dalla madre-agente del calciatore: 100. “vuole ilMadrid e si sta facendo di tutto per accontentarlo. La trattativa, però, è stata momentaneamente frenata dalla richiesta della madre di unada 100”. Sul tema scrive anche Ivan Zazzaroni in un editoriale. “La Fifa, che ha dichiarato guerra agli agenti, in passato chiuse gli occhi davanti a situazioni simili. Ora, però, viste anche le dimensioni delle stecche, deve farci sapere se la pratica è lecita e consentita oppure se va sanzionata qualora fosse irregolare. Troppo semplice imporre ‘caps’ e limiti assurdi, oltre che aggirabili, per puro populismo inseguendo ...