Il CEO di Coinbase cita “pressioni informali” per il ritiro dei pagamenti UPI in India

Advertising

tutto_crypto : Brian Armstrong, CEO di #Coinbase , risponde ai rumor di coloro che parlano di possibile fallimento dell'exchange,… - bizcommunityit : Coinbase: il Ceo rassicura, non c'è rischio di #bancarotta #CEO - bizcommunityit : Coinbase, CEO smentisce rischio #bancarotta dopo comunicazione SEC #CEO - Mohamed04680219 : Il CEO di Coinbase emette una straordinaria previsione sulle criptovalute mentre il prezzo di Bitcoin ed Ethereum a… - telodogratis : Entro 10 anni gli utenti crypto saranno 1 Mrd – Coinbase CEO -

Ildi, Brian Armstrong , ha commentato su Twitter con una citazione di Fred Wilson , secondo cui i mercati sono irrazionali sul breve termine, ma non nel lungo termine, ed a volte ...Ilditranquillizza tutti su Twitter, ma il titolo ha già perso più dell'80% dal suo ingresso in borsa Il fondatore edi, Brian Armstrong, ha voluto però gettare acqua sul ...Unlike the stock market where stocks are held in a demat with a depository and have no broker risk, crypto with exchanges carry a risk, cautions Nithin Kamath ...La crisi delle criptovalute ha innescato un enorme calo della fortuna dei detentori e dei fondatori di scambi di monete digitali: quanto hanno perso